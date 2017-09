Se de historiske bildene fra 1936

Nyheter

Levanger Fotomuseum har stilt 13 bilder fra 1936 til lokalavisas rådighet. De har satt bildene sammen i en bildesløyfe, eller en slags lysbildefremvisning om man vil, med litt tekst til hvert bilde.

Den gang 17 år gamle Per Renbjør dro ut på flytur i småfly i 1936. Per fortalte at han tjuvlånte farens Leica-kamera, og var svært nervøs for at han skulle miste kameraet på denne turen.

Her det bilder både fra Bruborg, Moan, Kirkegata og gamle Nesheim skole, for å nevne noe.