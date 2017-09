Skognfirma satser stort

Nyheter

- Jeg har kjent Arvid Grostad i mange år. Han er en dyktig fagmann. Derfor ser jeg fram til å arbeide enda tettere sammen med han i framtida.

Daglig leder Magne Nydal i Kjølen og Nydal Bygg AS, kan fornøyd fortelle at firmaet han leder har kjøpt okkenhaugsbedriften Byggmester Arvid Grostad AS.

- Vi fikk en henvendelse fra Arvid etter sommeren. Det var vel ønsket om å komme i et større fagmiljø, samt at de ser at det kanskje kan lønne seg å være i et større firma når man skal vinne anbudskonkurranser blant annet. Det er jo en risikosport vi bedriver, sier Nydal og humrer.

Nå vokser Kjølen og Nydal fra cirka 30 ansatte til omtrent 40, i og med at Byggmester Arvid Grostad i dag har 10 mann på lønningslista.

Snart 60 millioner

Kjølen og Nydal omsatte i 2016 for 46 millioner kroner, mens Byggmester Arvid Grostad AS endte på drøye 10 millioner kroner.

For tida driver Kjølen og Nydal med blant annet leilighetsbygging på Ekne, hvor tilsammen åtte leiligheter skal være ferdig til neste sommer.

- Der er det faktisk kun bare en leilighet igjen, så hvis det er noen som er interessert så må de være rask på avtrekkeren, sier Nydal.

Ellers kan han fortelle at de bygger for det meste eneboliger rundt om i kommunen, men at en annen ting er firmaet nesten alene om.

- Det er jo nesten bare vi som bygger barnehager i Levanger. Nå skal vi i gang med Abra Cadabra barnehage i Mellomveien, etter å ha bygget nytt for Casa Musica barnehage i nabolaget. Det er jo vi som er eksperter på barnehager, avslutter Magne Nydal litt spøkefullt.