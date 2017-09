Åpnet med besøk av stratoskua

Nyheter

I helga var det markering på Rema 1000 på Bobyn i Verdal. Grunnen var at Christian Øvereng nå tar over som kjøpmann.

Takknemlig

Øvereng har mange tanker rundt det hele, og innrømmer at dette har vært et mål i lang tid.

- Først og fremst er jeg utrolig stolt og takknemlig for tilliten som Rema 1000 gir meg, og muligheten til å drive min egen butikk. Dette har vært ett mål jeg har jobbet mot de siste 5 årene, påpeker han før han fortsetter:

- Etter å ha vært her i litt over en måned nå, så må jeg få si at jeg er har blitt tatt imot av både betjeningen og kundene på en helt fantastisk måte. Overgangen har vært helt knirkefri, og jeg føler allerede at jeg kommer til å trives veldig godt!

Ambisjonene er å øke omsetningen fra året før, og det har han god tro på at de skal klare sammen.

Jeg skal drifte butikken så godt som overhodet mulig, og ta imot kundene med den servicen de fortjener og lytte til hva kundene har å si.

Stratoskua kom

Under åpningen hadde stratoskua tatt turen. Det var servering og konkurranser på Bobyn denne lørdagen.

- Vi hadde også en utrolig fin overtagelsesfeiring på lørdag 9. september. Det gikk over all forventing. Der vi delte ut kaker og kaffe. Vi fikk også besøk av stratoskua som delte ut stratos og milkshake, det var også servering av gratis pizza og konkurranser.