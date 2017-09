Aldri sur, når norske sammen med innvandrere går på tur!!!

Nyheter

På torsdag i forrige uke gikk alle elevene fra Levanger voksenopplæring på tur. Vi tok minibussen fra skolen til fjellet som heter Stokkvola. Vi gikk på toppen av fjellet gjennom skogen, og vi plukket bær og sopp. Jeg liker å være i skogen og høre fugler som synger. På toppen av fjellet vi opplevde fantastisk utsikt og mange av oss tok bilder. Vi pratet med hverandre og spiste matpakker. Jeg tror at slike stunder bringer oss nærmere og vi kjenner hverandre bedre. Slike turer er veldig viktig for å integreres i det norske samfunnet. Vi kan oppleve norsk tradisjon ikke bare i bøker, men også i livet. Det er populært å gå på fjellturer når nordmenn har ferie. Jeg synes at det var også veldig god fysisk aktivitet for alle elevene som sitter i klasserommene og lærer norsk hver dag. Jeg er takknemlig for alle som arrangerte denne turen for oss.

Liudmyla fra Ukraina

Jeg liker at vi satt og spiste alle sammen og spanderte mat til hverandre. Det var en fantastisk dag med mye godt humør. Noen av oss plukket blåbær og samtidig spiste vi bringebær også. Vi synes at bær fra skogen er best og sunt. Utsikten imponerte oss. Denne var helt spesiell og det gledet oss å se på. Vi snakket mye norsk og noen ganger prøvde vi å forstå andre språk også. Jeg liker at vi satt og spiste alle sammen og spanderte mat til hverandre. Det er ikke vanlig i Norge, men vi kommer fra forskjellige kulturer. Derfor har vi annen atferd. Vi skal ha gode minner i framtiden av denne dagen, og bildene kan snakke for seg selv. Da vi dro tilbake, var det enklere å gå.

Ailyn fra Cuba

Jeg så Åsen, Levanger, Frosta og en liten del av Tautra. Sola skinte, og det var veldig godt å gå med føttene fra parkeringsplassen til toppen i cirka en halv time. Av og til var stien lett, noen ganger vanskelig.

På toppen var utsikten fantastisk! Jeg så Åsen, Levanger, Frosta og en liten del av Tautra. Og jeg så mange fjell og fjord.

Mai og jeg plukket bringebær. Da vi spiste dem, hadde de nydelig smak.

På toppen satt vi ved siden av hytta på gresset. Jeg spiste to brødskiver med gulost, agurk og salat. Etterpå en yoghurt med frukt. Til slutt sjokoladekake.

Jeg drakk bare vann. Og så delte jeg matpakka mi med Mai.

Noen grillet pølser og kylling, tomater og paprika.

Det var en veldig vennlig stund, og plutselig gikk Vili opp på taket av hytta og tok bilde av hele gruppa!

Tusen takk alle sammen!

Brigitte Pinot fra Frankrike

Fjellet var veldig høyt. Toppen av fjellet var veldig koselig, og vi så fin natur, innmark, øyer, fjell, og mange byer.

Noen plukka blåbær og spiste med en gang.

Alle elevene var glade og tok selfie. Etterpå dro vi litt ned fra toppen og vi satt der. Noen grillet pølser, og noen - kylling og fisk til lunsj.

Det var veldig godt mat når vi spiser med alle sammen.

Jeg tror alle var glade og likte veldig godt den turen. Men lærerne var også hyggelige og smilte med elevene.

Vi satt og snakket litt om fjellet og naturen. Fjellet var veldig høyt, og på toppen var det veldig mye vind.

Jigar fra Syria

Det var en strålende dag. Da vi var på vei opp til fjellet, plukket mange elever forskjellige bær - blåbær, tyttebær og bringebær. Det var en strålende dag. Sola skinte, og det var varmt.

Stien til Stokkvola er en gruslagt sti i flott terreng og det tok pusten fra meg. På toppen av fjellene kan du se hele Levanger, og det er storslagent panorama. Vi tok mange bilder sammen med noen elever og det var kjempegøy.

Deretter spiste vi lunsj sammen med lærerne våre og medelevene. Noen elever grillet og noen elever hadde tatt med matpakke. Etter lunsj tok Vili, som arbeider i avisa, bilder av oss.

Til slutt vil jeg si at det var en kjempefin dag.

Judith fra Filippinene

Det var veldig verdifullt når vi kom på toppen. På torsdag i forrige uke hadde vi en fantastisk skoletur til Stokkvola. Jeg likte plassen veldig godt, særlig i stien og stedvis til toppen.

Utsikten på toppen var fantastisk, og det er mange rasteplasser undervegs til toppen. Alle elevene og lærerne var kjempefornøyde med turen. Vi var sliten, men det var veldig verdifullt når vi kom på toppen.

Etterpå grillet vi og koste oss med mange forskjellige typer mat. Noen elever plukket bær og sopp. Stokkvola er veldig fin og viser perfekt natur i Levanger. Jeg føler meg så heldig, og jeg er veldig takknemlig for turen.

Dette var den beste fjellturen i mitt liv.

Lilian fra Filippinene

Alle lo og smilte. Vi gikk til toppen av fjellet og så på fin utsikt. Vi så mange fjell, Trønderfjorden, innsjøer og også ei bru fra Inderøy til Leksvik, der jeg bodde før. Vi var koselig.

Vi grillet pølser og kylling til lunsj.

Men nordmenn spiste brødskiver med pålegg. Noen drakk kaffe, men noen drakk te eller kakao. Vi satt på et sitteunderlag, spiste, snakket og drakk varm drikke. Etter lunsj tok vi et bilde på toppen av fjellet.

Alle lo og smilte. Det betyr at alle var glade på tur.

Jeg tror at alle elevene og lærerne hadde en god tur til fjellet.

Mai fra Vietnam