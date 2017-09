Disse kommende forskerne har en nøtt til deg

Nyheter

Vi i førsteklassen ved forskerlinja på Levanger Videregående skal ha en spalte i avisa Innherred hver lørdag resten av året. Den skal bestå av en realfagsnøtt og en artikkel. Realfagsnøttene skal vi finne på selv.

Dere kan sende inn svar på realfagsnøtta på SMS til Innherred. I neste lørdagsavis vil vi gi dere svaret på oppgaven.

I hver artikkel skriver vi om noe vi har gjort i løpet av den uka. Det kan være turer, prosjekter eller andre ting som vi vil fortelle dere om.

Det er syv sjuendeklasser i Verdal og Levanger som er med i konkurransen. De sender svar direkte til oss og vi vil vise hvilke klasser som ligger på topp 3 hver lørdag.

Forskerlinja er ei linje som fordyper seg i realfag. Denne linja gir spesiell studiekompetanse. I tillegg har vi et programfag som heter teknologi og forskningslære. Dette faget er et veldig praktisk fag.

I førsteklassen er vi 24 elever blant annet fra Levanger, Verdal, Åsen og Skogn. Vi har også forskerlinja på 2.- og 3. året der det går elever fra Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta.

Tirsdag 22. august var det miljødag på skolen for 1. klassene. Dagen startet med at vi fikk frokost i kantina. Etterpå hadde hver klasse aktiviteter ute. Vi kunne få opptil 10 poeng for hver aktivitet. Eksempler på aktiviteter vi hadde er geografioppgaver og gjetting av hvor tung en stein var.

Vi hadde det veldig moro som klasse, og vi ble bedre kjent med hverandre. Klassen hadde bra samarbeid, og vi klarte å få inn mange poeng. Vi avsluttet dagen med grilling av pølser sammen med resten av 1. klassene.

Miljødagen ga oss en fin og morsom start på året. Vi gleder oss til å holde dere oppdatert på hva forskerlinja holder på med.