Magefølelsen til Linn sier at god barnehagedekning blir viktig de neste fire årene

Nyheter

Mens værgudene i hvert fall har gjort sitt til at det ikke skal være noen heft å gå til valglokalet i dag, er lufta sval og god i idrettshallen ved Verdalsøra barne- og ungdomsskole, der velgerne i den største valgkretsen i Verdal avgir sine stemmer.

– Det var kø utenfor lokalet da vi åpnet klokken ti, og det har strømmet på jevnt med folk utover dagen, sier leder i valgstyret, Anne Grete Wold Olsen.

Hun har med seg 17 hjelpere til å sørge for at alle får stemt og alt går riktig for seg i valglokalet.

Skoletime

I år har de manntallet digitalt, og kan skanne valgkortet for de som har det med seg. Det digitale manntallet gjør også at valgmedarbeiderne umiddelbart ser det dersom en velger skulle ha avgitt stemme tidligere.

I tillegg til å ta i mot velgerne har valgstyrelederen også hatt mange skoleklasser på besøk i løpet av mandagen, som har fått lære om det norske valget. Voksenopplæringen kom også innom.

– Det var en syrer med i følget, og han fortalte at der er det bestemt før valget at al-Assad skal vinne. Så i stedet for som hos oss, at folk går i avlukket, henter stemmeseddel, går og blir krysset av i manntallet, og legger stemmeseddelen i urnen, står det sikkerhetspoliti i valglokalet i Syria og spør hva folk har stemt. Og har de ikke stemt rett, må de gå tilbake og stemme på nytt, beskriver en sarkastisk smilende Anne Grete Wold Olsen.

Politisk engasjert

Noe slikt finnes heldigvis ikke her i landet. Det er riktignok lov å ombestemme seg på valgdagen hvis man har forhåndsstemt.

– Men da må vi legge stemmen til side, sier Olsen.

For de aller aller fleste er det likevel lite aktuelt. Ikke for Linn Sofie Nessemo (20) heller, som allerede har vært litt politisk aktiv i ungdomsårene, og både sitter i sentralstyret for Ungdom mot EU og i det lokale laget på Innherred.

– Det blir ingen overraskende valgliste i urnen fra meg i år, fastslår hun.

Blir mamma

Nessemo stemte ved kommune- og fylkestingsvalget for to år siden, men årets stortingsvalg er det første hun deltar i.

– God eldreomsorg og en god skole er de viktigste valgkampsakene for meg, fastslår den unge velgeren, som også er opptatt av barnehageplasser. Magen hennes bærer nemlig bud om at noe stort er på gang, om ikke så lenge.

– Jeg har termin 22. november, forteller Linn Sofie Nessemo, som må forberede den kommende verdensborgeren på en lang kveld.

– Jeg er veldig spent på valgresultatet, og kommer nok til å sitte oppe til det er klart.