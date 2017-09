Fatima reiser til Irak for å hjelpe flyktninger

Nyheter

Loppemarkedet finner sted allerede førstkommende lørdag, 16. september, på Ørmelen skole i fire timer midt på dagen.

– Det blir veldig kort frist, men vi reiser 14. oktober, så det haster, sier Fatima Almanea, som knapt har rukket å fordøye mandagens valgresultat.

– Resultatet var skuffende for oss, men det er bare å se fremover. Å flytte tankene over på nødhjelp er kanskje like greit, sier den profilerte arbeiderparti-politikeren.

Flyktet selv i 2003

Hun vil selv kjøre rundt og hente lopper hos de som måtte ønske det, eller folk kan levere dem inn i gymsalen på Ørmelen fredag ettermiddag og kveld fra i femtida.

– Klær vil vi ikke ha, men ellers tar vi i mot alt, sier Almanea.

Verdalskvinnen flyktet til Norge fra Irak sammen med familien i 2003, da hun selv bare var åtte år gammel. Når hun i midten av oktober reiser dit sammen med Oddny Gumaer og organisasjonen Partners Norge, er det første gang hun besøker landet siden familien flyktet.

– Jeg har gode og idylliske minner fra hjemlandet mitt. Synet som møter meg denne gangen frykter jeg blir ganske annerledes. Det blir nok en helt annen virkelighetsorientering. Jeg har jo sett bilder derfra på tv, men det blir aldri det samme. Selv jeg kjenner at jeg blir litt immun mot grusomme tv-bilder når jeg ser dem dag etter dag. Å komme dit og få kjenne på omgivelsene i tillegg til å se dem blir nok mye tøffere.

Det aller nødvendigste

Situasjonen er kritisk i Irak, og tre millioner mennesker er på flukt. Rundt en tredel av befolkningen på 37 millioner har behov for humanitær hjelp, men under halvparten av pengene som trengs for å finansiere de mest grunnleggende behovene er dekket i år.

– Irak-krisen er veldig kompleks, konstaterer Almanea, som sammen med reisefølget fra Partners Norge skal være i landet i seks-sju dager, frem til 20. oktober.

– Jeg tror vegen blir til litt mens vi går. Men vi skal i hvert fall oppsøke en hardt rammet leir, for å hjelpe til med det aller nødvendigste - mat og vann. Selvsagt rekker man ikke alt på en liten uke, men om vi så bare kan gjøre en liten forskjell så er det verdt det. Et pledd for å varme, et måltid for den ene dagen... illustrerer Fatima Almanea.

Stoler på hjembygda

Hun håper nå lokalbefolkningen stiller med lopper, og kommer på loppemarkedet på lørdag.

– Det tror jeg folk gjør. Jeg synes verdalingene alltid har vært flinke til å bidra når det har vært spørsmål om å hjelpe folk i nød.

For de som ikke drar på loppemarked finnes det mulighet til å hjelpe med støtte til Partners Norge eller via andre løsninger som Almanea har beskrevet i Facebook-posten sin om loppemarkedet.