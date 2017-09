Her er det bare å ta - og gi

Nyheter

Utstyrsbua - som finnes både i Levanger og Verdal - er et slags bibliotek, bare for sport- og fritidsutstyr istedet for bøker og andre ting man finner på det vanlige biblioteket.

I Verdal er Utstyrsbua lokalisert i Veksttorget i Stiklestadalleen, mens den i Levanger finnes hos LevaFro i Gamle Kongevei.

Nå har sistnevnte etablert et lite hjørne i bua, som de har kalt Gratisbua.

– Her kan du fritt ta med det du ønsker, og gjerne legge igjen noe også. Dette er utstyr vi ikke låner ut, beskriver de på sin Facebook-side.

Det beste i livet er som kjent gratis, det er bare å ta turen hvis du trenger et par sko, et par ski eller en sykkel.