Nyheter

Til Adresseavisen onsdag sier Per Sandberg, som nå har vært fiskeriminister i Solberg-regjeringen i halvannet år, at han er klar for å fortsette i stillingen etter valget. De borgerlige partiene har sikret seg flertallet etter valgdagen mandag, og statsminister Erna Solberg (H) jobber for å samle partiene om en avtale. Sandberg, som er født og oppvokst på Skogn, sier han gjerne vil fortsette som statsråd i Solberg II-regjeringen.

- Jeg er klar! Jeg har vært med såpass lenge at jeg vet at det er mye som skal passe sammen. Det skal legges nye kabaler og vi skal få en ny regjeringserklæring, sier Sandberg til Adresseavisen onsdag.

Han kaller mandagens valgresultat en tydelig tale til Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Han legger til at han ikke har snakket med verken Siv Jensen (Frp) eller Erna Solberg (H) tirsdag. Hvordan den nye regjeringen blir sammensatt er foreløpig ukjent.