Lastebil mistet hjul på E6

Rundt klokken 18.00 onsdag kveld melder politiet i Nord-Trøndelag at en lastebil har mistet et boggiehjul på tilhengeren cirka fire kilometer nord for Åsen.

Politiet opplyser at ingen personer har kommet til skade, men at hendelsen har forårsaket skade på en bil og en annen lastebil. Ifølge Innherreds fotograf på stedet skal det ikke være store materielle skader.

Veien ble stengt i begge retninger som følge av hendelsen, men like etter klokken 19.00 melder Vegtrafikksentralen at ett felt er åpnet og at politiet dirigerer trafikken på stedet. Klokken 19.30 er veien åpnet i begge retninger.