Ooops, dugnadsgjengen ga bort en sykkel de ikke skulle gi bort

Sist torsdag var det dugnad i Borettslaget Sjøgata 30 i Levanger. Da gikk det litt fort i svingene. Under ryddearbeidet ga dugnadsgjengen bort en sykkel som de trodde skulle kastes. Nå viser det seg at sykkelen verken skulle kastes eller gis bort, men at den havnet på feil side av streken som følge av en merkelapp som hadde falt av. Det dreier seg om en mørk grå Nakamura med bagasjebrett. Eieren ønsker seg sykkelen tilbake.

Finnerlønn

Slik beskriver den kanskje litt for effektive dugnadsgjengen hendelsen: «Torsdag 7. september hadde vi dugnad i Borettslaget Sjøgata 30. I årenes løp blir det blant annet stående en del sykler som ikke er i bruk. Eierne av syklene skulle merke sine sykler, og de umerkede bli kastet. På grunn av været ble dugnaden flyttet, og en sykkel mistet merkingen sin. Da denne skulle kastes i konteineren kom det en person forbi og spurte om han kunne få den i stedet for at den ble kastet, og det fikk han. Og det var sykkelen som hadde mistet merkingen sin, en mørk grå Nakamura. Eieren vil gjerne ha den tilbake, så nå spør vi pent om han som fikk sykkelen kan tenke seg å gi den tilbake, gjerne mot en finnerlønn.»

Regine Steinvik, som er leder i borettslaget, hører gjerne fra deg, om det er du som sitter med sykkelen.

P.S. At det går litt fort i enkelte dugnader er ikke noe nytt. I NRK-serien Borettslaget i 2008 ble blant annet ei barnevogn med en unge oppi «konfiskert» av driftsleder Narvestad... (se fra omlag 4.30 i dette Youtube-klippet).