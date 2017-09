Sverre får internasjonal oppmerksomhet for dokumentarfilm

Nyheter

Sverre Krüger dro til det ytre rom for å konsentrere seg om millimeterne på landjorda. Når orkanrammede områder skal gjenoppbygge ødelagt infrastruktur, trenger de eksakte posisjoner, og i jakten på koordinatene henvender de seg gjerne til en filmskaper fra Skogn.

Sverre Krüger laget tidligere i år en dokumentarfilm med tittelen «Jakten på den eksakte posisjon». Denne ble vist på NRK i mars. Et par måneder senere ferdigstilte han også den engelske versjonen: «A Quest for the Exact Position». Nå høster skogningen internasjonal oppmerksomhet for filmens innhold. I august ble den vist for deltakerne på en FN-konferanse i New York, og etter henvendelse fra BBC kommer den snart på skjermen i England. Filmen skal også vises for publikum i Jamaica når den i forbindelse med en konferanse 10. og 11. oktober settes på programmet.

Sannsynligvis følger flere land.

Millimeterpresisjon

–Interessen er nok trigget av både jordskjelv og orkaner, sier Sverre Krüger, som gjennom selskapet Nova Vision står både som produsent, manusforfatter og regissør. Opptakene er gjort i England, Sør-Afrika, Argentina, Svalbard, USA og Japan.

–Den internasjonale versjonen av filmen fokuserte nokså sterkt på registreringen av seismiske bevegelser på millimeternivå, som kan varsle jordskjelv og vulkanutbrudd - og også på presisjonen av de koordinatene som må til for å kunne foreta raske og effektive bergingsarbeid, beskriver han.

Sverre Krüger har fått invitasjon til å reise til Jamaica. Hvorvidt det blir tur, har han ennå ikke tatt stilling til.

–Jeg har svært lyst til å dra, men får se det an, sier han til Innherred, og gir samtidig uttrykk for at han synes det er artig å sitte på landet i Trøndelag og samtidig ha øynene fra internasjonale miljøer rettet mot arbeidet han presenterer.

Redningsarbeid

Ifølge et nyhetsbrev sendt ut til alle medlemslandene før visningen i FN i august, gir filmskaperen uttrykk for at han håper dokumentarfilmen synliggjør det store behovet for en absolutt presisjon dersom vi skal løse og håndtere utfordringer vi står overfor. Uansett om det dreier seg om klimaendringer, naturlige katastrofer, teknologi eller kommunikasjon,

Dokumentarfilmen skildrer arbeidet med å finne det felles referansesystem hele verden kan slutte seg til.

–Et felles koordinatsystem med millimeterpresisjon for alle land skal gjelde alt fra nedsmelting av isbreer, heving av havnivå, navigering i lufta, til lands eller til sjøs. For redningsarbeid etter jordskjelv, vulkanutbrudd og andre naturkatastrofer vil en slik nøyaktig posisjonsbestemmelse være helt avgjørende, forklarte Krüger i et intervju med Innherred i mars i år.

Fikk du ikke med deg filmen da den ble vist her til lands i mars, kan du fortsatt se den norske versjonen «Jakten på den eksakte posisjon» NRKs nett-TV.