Avlyser filmfestivalen i Verdal

Nyheter

I fjor ble Femmina Internasjonale Filmfestival (FIFF) arrangert i Verdal for 12. år på rad. Filmfestivalens 2017-utgave er nå avlyst, opplyste styreleder Inger Marie Bakken i FIFF SA i en utsendt pressemelding sent onsdag kveld.

- Styret i Femmina Internasjonale Filmfestival SA bestemte på styremøtet den 4. september at årets FIFF utgår. FIFF SA har i sine vedtekter fra 2004 at filmfestivalen skal arrangeres på Verdal, og formålsparagrafen kan ikke endres. Styret håper at andre steder i Trøndelag vil kunne ta over stafettpinnen med å løfte fram kvinnelige filmskapere samt å rekruttere barn/unge til å lage sine egne filmer, og vi vil anbefale overfor årsmøtet at FIFF SA avvikles som selskap, skriver styret i FIFF i en pressemelding onsdag kveld.

- For magert

I meldingen viser styret til økonomiske utfordringer med for lave budsjetter og problemer med å fylle kinosalene i Verdal Kino, som har vært fast tilholdssted. I fjor besøkte 600 personer festivalen, med et budsjett på 250.000 kroner. Samtidig har styret lagt ned om lag 600 dugnadstimer som kollektiv for å arrangere festivalen hvert år.

Lavt engasjement og budsjett

FIFF-styret har siste år bestått av Inger Marie Bakken, styreleder, Pål Sverre Fikse, Line Klungseth Johansen, Lill Trude Myrslo, Stine Charlotte Rinnan, Espen Rønning, Espen Storhaug (styremedlemmer) og Helga Haga (varamedlem). I pressemeldingen opplyses det at nedlegging av festivalen har blitt diskutert flere ganger i styret siden utfordringene har vært vanskelige å løse.

- Styret har derfor valgt å fortsette å arrangere filmfestival tross meget små midler og lavt engasjement blant de knapt 20 eierne. I 2016 ble festivalen gjennomført innenfor en kostnadsramme på om lag 250 000, mange timers frivillig arbeid og med et publikum på 600. Årsrapporten viser alt det positive vi fikk til innenfor de økonomiske rammene vi hadde, skriver styret i meldingen.

Ville nedskalere

De har inntil styremøtet jobbet ut fra å arrangere festivalen, men under navnet Filmfest 2017. Navneskiftet skulle komme for å understreke at det ville bli noen færre filmvisninger, men fortsatt trykk på å gi barn og unge muligheter.

- Vi har fram til styremøtet planlagt ut ifra at FIFF 2017 skulle arrangeres, men måtte innse på møtet at det klokeste er å oppløse FIFF selv om vi mener at intensjonen med FIFF er like aktuell i dag som i 2004, heter det i meldingen.