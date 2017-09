Da Olav fikk avslag fra Nav på støtte til treningssykkel startet Siri en innsamlingsaksjon

Nyheter

28 år gamle Olav Skolseg Ree søkte i vår Nav om støtte til en spesiell ergometersykkel med både ben- og armfunksjon, slik at han kan få mulighet til å trene ved siden av jusstudiene. Ree har CP, og vil være lenket til rullestolen hele livet. Men regelmessig trening og fysioterapi kan gi ham bedre fin- og grovmotorikk.

Midt i den hektiske eksamensperioden i vår fikk han beskjed om at søknaden var avslått.

Et stykke på veg

Nå har Siri Langseth satt igang en innsamlingsaksjon for Olav, i håp om å skaffe til veie de 58.000 kronene en slik sykkel koster.

– Jeg har fått inn litt over 18.000 kroner siden mandag. En stor takk går til de som har bidratt, forhåpentligvis vil mange flere gi et lite bidrag, sier Langseth når Innherred tar kontakt for å høre om aksjonen som hun har spredt via sin Team Siri-side på Facebook.

Siri Langseth er selv tidligere elitespiller i håndball, med landskamper både på junior og senior. Nå jobber hun som partner i advokatfirmaet Staff.

Forundret

Hun kjenner Olav Skolseng Ree blant annet gjennom at han studerer jus - den samme retningen som hun jobber innenfor.

– Jeg syntes det var veldig bra at han søkte om støtte til en treningssykkel, for det er en kjempemulighet for ham til å kunne bevege seg. Hjerneskaden ved CP er endelig, men virkningene av diagnosen kan endre seg og regelmessig trening og fysioterapi kan gi bedre fin- og grovmotorikk, sier Langseth.

I likhet med Olav var hun svært overrasket over avslaget på søknaden.

Eksamensperioden gjorde at det ikke var så mye tid til å jobbe med en klage, og dessuten hadde Olav fått god hjelp av en fysioterapeut med god innsikt i regelverket under søknadsskrivingen.

Vipps

Istedet for å bistå ytterligere til en klage som kunne ta tid å få svar på, og sannsynligvis et negativt svar på, bestemte Langseth seg for å samle inn pengene istedet.

– 58.000 kroner er egentlig ikke en kjempesum i en slik sammenheng, men for en student er det ikke bare å dra frem et slikt beløp. Samtidig er ikke summen større enn at mange små bidrag vil være nok til å komme i mål.

Langseth har bedt bidragsyterne om å vippse til henne på 48 99 81 02. Skulle aksjonen til slutt gi mer enn det koster for sykkelen, vil hun overføre resten av midlene til Norges Handikapforbund.

Perspektiv på ting

Team Siri var opprinnelig en Facebook-side som Siri Langseth opprettet for å la følgerne få et innblikk i hennes veg mot deltakelse i Norseman 2016. Allerede høsten 2015 begynte hun å kjenne at kroppen ikke hang med, og etter en tung vinter og vår måtte hun i slutten av april i fjor innse at det var urealistisk å stille til start om hundre dager.

Selv ett og et halvt år senere er hun ikke helt på fote etter overbelastningen, og Facebook-siden er nå en side om vegen tilbake til treningslyst og overskudd.

– Det er fortsatt tungt å komme seg ut. Samtidig er møtet med Olav noe som setter ting veldig i perspektiv. Uansett hvor tøft det er for meg å ikke kunne trene slik jeg ønsket, er det relativt begrensede sorger.

For Olav handler den spesielle ergometersykkelen om en eneste liten mulighet til å kunne bevege ben og armer, få opp hjertepumpa litt, kjenne velvære, øke muskelmassen og dempe spasmene noe.