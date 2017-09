Fylkesrådet med tre sentrumsplan-innsigelser

Nyheter

– Fylkesrådet har en tredelt innsigelse til forslaget til kommunedelplan for Levanger sentrum begrunnet med nasjonale og regionalpolitiske føringer knyttet til jordvern, kulturminnevern og byutvikling, skriver fylkesrådet i Nord-Trøndelag etter å ha tatt opp saken.

Trykk her for å finne fylkesrådets møtedokumenter i saken.

Fylkesrådets politikere hadde forslaget til ny sentrumsplan i Levanger til behandling i et møte tirsdag.

Ordfører Robert Svarva (Ap) i Levanger var skeptisk da han i juni fikk høre at fylkespolitikere skulle uttale seg om ny sentrumsplan.

– Bør ikke overraske noen

I fylkesrådet sitter fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap), fylkesråd Terje Sørvik (Ap) for regional utvikling, fylkesråd May Britt Lagesen (Ap) for utdanning og kultur og fylkesråd Tomas Iver Hallem (Sp) for samferdsel og miljø.

Fylkesrådet leverer innsigelse mot å ta av dyrkajord på Moan-flata. Det konkluderes med at planforslaget er i strid med nasjonal jordvernstrategi og regional arealpolitikk.

– Fylkesrådet ønsker en grundigere gjennomgang av arealbehov og en vurdering av alternativer som økt utnytting av allerede utbygde områder, uttaler rådet.

– Det bør ikke overraske Levanger kommune at det kommer en innsigelse på jordvern, er fylkesråd Tomas Ivar Hallem (Sp) sitert på i Trønder-Avisa.

– Bryter mot fredningen

Fylkesrådet kommer også med to innsigelser som går på utviklingen av Levanger sentrum. Levangers stadig større oppmerksomhet rundt utviklingen av trehusbyen, samt den kommende fredningen av store deler av sentrum, dras inn i argumentasjonen.

Det vises til at planforslaget åpner for en byspredning. Hvis alle typer sentrumsfunksjoner tillates fra Moan til havna, så vil det føre til utflytting av sentrumsfunksjoner, mener fylkesrådet.

– En sentrumsplan som tillater ytterligere utflytting av sentrumsfunksjoner (mindre forretninger, kontor, kulturinstitusjoner, m.v.) fra bykjernen bryter med intensjonene i fredningen av Levanger som kulturmiljø, skriver fylkesrådet.

– Et av hovedmotivene for fredningen er jo nettopp bysentrum, og da er vern gjennom bruk et viktig prinsipp. Det er er derfor krevende når planen legger opp til å utvide sentrum fra Moan til bykjernen, siteres Terje Sørvik (Ap) fylkesråd for regional utvikling på i Trønder-Avisa.

Han mener det er et paradoks at det er fylkespolitikerne som setter ned foten.

– Av og til er det er det bra at noen utenfra tar et overordnet blikk, sier han ifølge Trønder-Avisa.

Omdiskutert

Innherred har skrevet flere artikler om sentrumsforslaget.

Bonde og jordeier Eilif Due uttalte i august at han ikke ønsket «mammutbygg» på tomta si.

Mens ordfører Robert Svarva har vært for omdisponering, har partikollega Knut Holmen i Ap i Levanger talt ham midt imot.