Invitert på party til Kongeparet

Nyheter

De siste årene har Kong Harald og Dronning Sonja invitert norske ildsjeler på «Afternoon Tea» på Slottet.

På den måten ønsker Kongeparet å hedre den frivillige innsatsen som gjøres av aktive eldre over hele landet.

Tre-fire personer fra hvert fylke blir invitert, til sammen 70 gjester, som får møte de kongelige, prate og dessuten bli underholdt av kjente artister. Øystein Sunde og Åse Kleveland er to av dem som har bidratt musikalsk på de tidligere arrangementene.

Ærefullt

I år er Svein Edvard Selnes (68) blant de inviterte til teselskapet.

– Jeg ble veldig rørt da jeg fikk høre det. Det er ærefullt å bli invitert til noe slikt, og jeg er spent, sier Selnes når Innherred får tak i ham midt i formiddagskaffen.

– Har du vært på Slottet tidligere?

– Nei, ailler. Men jeg hilste på Kong Harald som kronprins da jeg var med i arrangementskomiteen for NM på skøyter i Verdal for mange år siden.

Vømmøl og Åge

Det er bare ett av utallige verv og oppdrag Selnes har tatt på seg gjennom årene. Det hele startet med Øras dager tidlig på 1970-tallet. Han hadde verv innen håndballen og i hovedstyret til Verdal IL, men fremfor alt er han kjent som selve festgeneralen i Verdal.

Han var med på å starte Vømmølfestivalen sammen med Inge Svensson, han har stått bak eller gått i bresjen for en rekke små og store festarrangement, dansegallaer, midtsommerfester og Trønder-Rock med Åge Aleksandersen så klart.

– Selv er jeg mest fornøyd med utbyggingen i Folkeparken, sier Svein Edvard Selnes.

Utbygging i parken

Parken fikk en flunkende ny og moderne scene for noen år siden, paviljongen er fullrenovert i de senere år med nytt kjøkken, og så sent som i sommer ble et nytt fint uteområde ferdigstilt ved paviljongen. Alt med Svein Edvard Selnes som en sentral skikkelse.

I dag er 68-åringen daglig leder i utleieselskapet Vasas, et heleid selskap av Verdal IL, som leier ut telt, gjerder og annet utstyr både til idrettslagets egne arrangement og andre aktører.

Litt av poenget med Kongeparets teselskap er å invitere ildsjeler som ikke har fått heder i form av kommunale kulturpriser, ildsjelpriser eller andre erkjentlighetspåskjønnelser.

– Det blir spennende. Jeg kombinerer nok besøket på Slottet med en Oslo-tur der også fruen får være med, selv om teselskapet er forbeholdt de inviterte, sier Selnes.

Flere lokale de siste årene

Svein Jørgen Svensson ble invitert til teselskap for noen år siden, det samme ble Ola Indgaard fra Frol og Eldbjørg Vongraven fra Skogn. Kong Harald og Dronning Sonja har også passet på å invitere yngre mennesker fra hele landet de senere årene. I fjor fikk Tor Martin Nordtømme og Ingrid Borgen fra Verdal, samt Oda Okkenhaug fra Levanger, æren av å møte de kongelige i et hageselskap.

Helt konge i hageselskap Tre ungdommer fra Levanger og Verdal var blant de 1500 som kongefamilien hadde invitert torsdag.

I vår var Fritjof Sandstad en av gjestene under Kongeparets feiring av sine 80-årsdager.

Feiret med kongeparet Fritjof Sandstad var en av gjestene da kongeparet onsdag kveld markerte at de er 80 år i år.

Mens levangsbyggen Arild Haugan fikk audiens litt senere i vår, etter å ha blitt utnevnt til Ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske Fortjenstorden.