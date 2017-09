Setter inn ekstra jegerprøvekurs

Nyheter

- Tidligere har vi kjørt to kurs i året, men nå ser vi oss nødt til å utvide med et tredje, sier intruktør for jegerprøven, Anbjørn Austmo til Innherred.

De to kursene i år ble fylt opp ekstremt fort, og Austmo ble nærmest nedringt av folk som ville ha plass. Da Innherred snakket med instruktøren i april, fortalte han at det å ta jegerprøven har vært populært i alle år.

– Det har i alle fall vært det siden jeg begynte å være instruktør i 1988. Jeg har bestandig hatt fulle kurs, sa Austmo da.

25 elever fikk plass på årets siste kurs som gikk over ni kvelder. Lørdag var elevene på sin siste samling i Tromsdalen før teoretisk eksamen står for tur. Når det nå settes inn et ekstra kurs fra neste år av, vil disse bli holdt i februar, april og august.