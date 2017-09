Behandler ny flomvoll i Vuku

Nyheter

Komité for Plan og samfunn i Verdal behandler førstkommende tirsdag en sak for å sikre Verdalselva mot flom ved Vuku sentrum. Vuku sentrum blir jevnlig utsatt for oversvømmelser som følge av flom i Verdalselva. Siste store skadeflom var i januar/februar 2006, men flere ganger har deler av Vuku sentrum blitt utsatt for flom. Arbeidet med å få på plass utbedringer for å sikre Vuku mot nye flommer har pågått i flere år, men går nå mot en endelig tiltaksplan.

- Oversvømmelsene i Vuku kan også ha en sammenheng med for liten flomavledningsnett på overvannsnett/eksisterende kulvert som leder sidebekken Ekerbekken forbi sentrumsområdet, skriver rådmannen i saksframlegget. Han foreslår å ta saken til etterretning.

Øker kapasiteten

For å sikre Vuku sentrum mot flom planlegges flomsikringstiltak i form av bygging av en flomvoll langs elvebredden, i tillegg til kapasitetsøkning av en eksisterende kulvert som leder Ekerbekken forbi Vuku sentrum og ut i Verdalselva. Kulverten skal blant annet forlenges slik at utløpet ledes nedstrøms Østnesfossen der vannstanden ved flom er betydelig lavere.

- Det vil bli lagt opp til et samarbeide mellom NVE og Verdal kommune slik at kommunens ledningsnett for overvann kan ledes i samme trasé med utløp i fossen, skriver rådmannen.

200-årssikring

Målet er å sikre Vuku sentrum mot en flom tilsvarende 200-årsflom i Verdalsvassdraget. Kommunen skal snart møte NVE for å utarbeide en avtale for tiltakene som blir gjennomført. Avtalen blir så behandlet og vedtatt av kommunestyret etter at forslag til finansiering er avklart og framlagt. Kommunens andel for utbedring av kommunalt overvannsnett foreslår for øvrig hentet fra avløpsbudsjettet, ifølge rådmannen.