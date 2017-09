Først så det ut til at snus kunne redusere halsbrann og sure oppstøt...

Nyheter

Mens HUNT4 er igang, så jobbes det fortsatt med resultatene fra HUNT3 for å finne ulike sammenhenger.

I HUNT3 viste det seg at hele fem prosent av befolkningen er plaget av halsbrann og sure oppstøt.

– Både som lege og forsker har jeg jobbet mye med disse problemene, og vi lurer på hva de skyldes, sier HUNT-forsker og overlege ved Medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger, Eivind Ness-Jensen i en forskningsartikkel på Helse Nord-Trøndelags nettsider.

Overraskende funn

Det forskerne vet er at gener, overvekt og røyking betyr noe. Idag er det færre og færre som røyker, men samtidig en økning i snusbruken i befolkningen.

– Vi undersøkte derfor om personer som snuser har flere tilfeller av plagene enn de som ikke snuser, forteller Ness-Jensen.

Resultatene ble ganske overraskende: Snusbrukere hadde mindre plager med halsbrann og sure oppstøt.

– Det kunne tyde på at snus hadde en beskyttende effekt, men det var vanskelig å tro, sier forskeren.

Annen forklaring

Etter å ha sett nærmere på dataene, så forskerne at de som hadde sluttet å snuse eller snuste lite, var mer plaget.

Konklusjonen fra forskerne ble derfor at en del av de som snuser egentlig får mer plager, og at plagene gjør at de reduserer bruken eller slutter med snus.

– Dette er et eksempel på at det første resultatet man får ikke alltid stemmer med det man forventer, og da bør man gå nøyere etter i dataene for å finne en årsak.