Fylkesmannen med innsigelser til sentrumsplan

Tidligere i uka kom fylkeskommunen og fylkesrådet med en tredelt innsigelse mot sentrumsplanen for Levanger, som nå er under behandling. Jordvernet sto i fokus i innsigelsene, siden kommunen åpner for utbygging av næring og boliger på jordbruksarealet nord for kjøpesenterområdet på Moan. Planen er ment å tilrettelegge for byutvikling i Levanger fram mot 2030, men Fylkesmannens landbruksavdeling mener nå at landbruksareal ikke må brukes til så mye boligutbygging. Det bør heller fortettes ytterligere, mener landbruksavdelingen.

- Landbruksavdelingen vurderer det til fortsatt å være ytterligere potensialer for indre fortetting/omforming av eksisterende næringsarealer på hele Moan-området, uten at dyrka jord av svært god og god jordkvalitet skal måtte omdisponeres, skriver Fylkesmannen i sin innsigelse til sentrumsplanen, melder Trønder-Avisa fredag.

Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen krever at det dannes tydeligere grenser mellom sentrumsområdene og jordbruksområdene med langsiktige grenser.

Samtidig har Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen også levert en innsigelse fordi det mangler støysonekart. De viser også til at støy er et økende miljøproblem, og er kritisk til at sentrumsplanen åpner for bebyggelse i nærheten av Kirkegata og den nye helikopterlandingsplassen på sørsiden av bykjernen.