Her får reinen hjelp ut av nettinggjerdet

Kåre Norum fra Verdal, kjent som Dulle og driver av Dulles trafikkskole, er også en ivrig friluftsmann og jeger.

Fredag dro han ut på tur fra hytta i Sandvika, like ved svenskegrensen.

– Det var ved Bellingsflata at jeg fikk se en rein rundt 150-200 meter unna, som ikke beveget seg så mye, så jeg tenkte jeg måtte ta en nærmere kikk, forteller Norum til Innherred.no.

Stått der lenge

Litt nærmere så han raskt at reinen hadde viklet geviret inn i et nettinggjerde som var forlatt oppe i et tre.

– Det kan være et sauegjerde, men etter all sannsynlighet er det et flyttbart reingjerde som reineierne bruker i forbindelse med innsanking av dyrene, konstaterer Norum.

Reinen satt skikkelig fast, og den tydelige sirkelen av nedtråkket mark rundt treet er et tegn på at reinen hadde stått der en god stund - uten mat og drikke.

– Som friluftsmann følte jeg naturligvis på ansvaret for å ta rede på reinen og få den løs. Jeg trodde det ville bli en liten jobb å roe den ned, men faktisk virket det som om at reinen skjønte at jeg kom for å hjelpe. Dermed tok det bare et kvarters tid å få løsnet gjerdet og slippe den fri.

Rydd!

Kåre Norum er irritert over at det legges igjen nettinggjerder i skog og mark.

– Hvis det et reingjerde er det en slags ris til egen bak, uansett må de som driver med sånt rydde etter seg. Denne reinen hadde lidt en lang og smertefull død hvis ikke jeg tilfeldigvis hadde kommet forbi!

– Hvordan gikk det med jakta?

– Der ble utbyttet lik null, men jeg fornøyd med dagen likevel, sier Kåre Norum, som vil gå en tur opp i det samme området lørdag for å se til at reinen ikke er alvorlig skadet og fortsetter å ta til seg næring.

– Den så ganske utmagret ut, men den begynte umiddelbart å drikke og spise, så jeg håper og tror at det skal gå bra med den.