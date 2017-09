Gikk seg bort i fjellet

Nyheter

Klokken 06.38 fikk politiet en telefon fra ei kvinne som savnet mannen sin. Vedkommende skal ha gått ut på jakt rundt klokken 18.00 fredag kveld, og da kvinnen ikke hørte noe fra han på ei stund, ble hun bekymret.

Det viste seg at mannen, som er i 50-årene, hadde gått seg bort i Frolfjellet i forbindelse med at det var mørkt og tung skodde. Vedkommende tok derfor beslutningen om å tilbringe natten ute, slik at han kunne finne fram igjen når det ble lyst.

- Mannen kom etter hvert til en setervoll og kunne da ringe til kona og fortelle hvor han var, sier operasjonsleder Ole Tuset til Innherred.

Politiet hadde som intensjon å utkalle mannskaper for å begynne å lete etter 50-åringen, men før de rakk å gjøre det hadde mannen kommet seg ned til veien igjen og ble hentet av kona si.

- Han var oppegående, i god form og kjent i området, men det var altså skodden og mørket som gjorde at han gikk seg vill, sier Tuset.