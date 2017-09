Populær soppkveld i Skogn

Nyheter

Diabetesforbundet Levanger og omegn gjennomfører kostholdskurs for sine medlemmer i løpet av høsten og vinteren, og sist torsdag la de kurskvelden ut i naturen.

Gunnar Jermstad var leid inn som soppekspert og kokk, noe han klarte meget godt. Etter en kort orientering rundt gapahuken i Gulldalen, sendte han deltakerne ut for å sanke sopp i en times tid.

Deretter ble soppen sortert og vurdert før den ble lagt i gryta som hang over bålpanna. Etter nok en time ble det servert nydelig soppstuing til alle, i kveldssola.

Diabetesforbundet sentralt var representert med to deltakere, som foreviget kvelden ved hjelp av film og bilder. De var begge svært imponert over den aktiviteten lokallaget har, både når det gjelder kostoldskurset og motivasjons- og treningsaktiviteter for øvrig.

Lokallaget har som kjent faste aktiviteter i form av gåturer hver mandagskveld både på Skogn og Levanger. Videre er det bassengtrening i Trønderhallen hver onsdagskveld. I løpet av sommeren har et 20-talls medlemmer gjennomført toppturene som Levanger kommune har satt opp, etter egen gjennomføringsplan.