Kontaktet politiet etter banking på hytte

Klokka 05.23 natt til søndag ble politiet kontaktet av jenter på hyttetur i Frolfjellet i Levanger.

– De hørte noen som banket på hytta, og var engstelige. Vi fikk kontakt med foreldre som tok seg en tur opp til hytta. Det ble konstantert at det ikke var noen å se rundt hytta, men at det lå noen ølbokser rundt den, sier operasjonsleder Ole Tuset hos politiet i Nord-Trøndelag.

Han sier at det ble konkludert at det nok var noen som hadde tullet med dem, uten at man var sikker på hva som hadde skjedd.