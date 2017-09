Stakk til skogs etter å ha bikket på stjålet moped

Nyheter

Klokka 03.49 natt til søndag ble det meldt at en moped var stjålet i Verdal. Mopedisten kjørte avgårde fra Vuku, og politiet fikk hjelp fra publikum som hadde gjort observasjoner av vedkommende.

– Før vi kommer til, så har mopeden med folk på bikket, og sprunget til skogs. Politiet fikk hånd om en person i skogen som mistenkes for å ha stjålet og kjørt mopeden. Han var i tillegg beruset og manglet gyldig førerkort, forteller operasjonsleder Ole Tuset hos politiet i Nord-Trøndelag.

Mannen ble videre framstilt for blodprøve.

Mann i 20-årene

Tuset sier at det er snakk om en mann i 20-årene fra Verdal. Han blir også anmeldt for motorvogntyveri, slik at det til sammen er snakk om tre lovbrudd.

Tuset sier at det gjenstår litt etterforskning i saken.

– Han kom seg et lite stykke avgårde, sier operasjonslederen på spørsmål om hvor lang ferden var.