– Ærlige Levanger

Nyheter

– Det gikk helt supert, forteller en strålende fornøyd borettslagsleder Regine Steinvik.

Da Borettslaget Sjøgata 30 forrige uke samlet troppene for dugnadsarbeid i bygården, gikk det fort i svingene. Kanskje litt vel fort, faktisk.

Forbipasserende

I løpet av arbeidsøkta ga de nemlig bort en sykkel som viste seg å være i privat eie. Dugnadsgjengen trodde nemlig tohjulingen var en del av beholdningen som skulle bort fra bakgården, enten i en konteiner, eller for den saks skyld en gave til en forbipasserende, slik resultatet ble.

Da glippen ble oppdaget, gikk borettslaget ut i avisa Innherred med en etterlysning, og samtidig et håp om at sykkelen kom tilbake til sin vante og faste plass igjen. Den egentlige eieren ønsket med andre ord en gjenforening.

– Jeg har fått beskjed fra eieren om at han har fått sykkelen tilbake. Ærlig å bo i Levanger, konkluderer Regine Steinvik.

Rask respons

Det var Edvard Heir som var så ærlig å gi sykkelen tilbake. I kommentarfeltet under Facebook-linken til etterlyst-saken, fortalte han allerede to timer etter at Innherred hadde omtalt den lille tabben at han skulle levere sykkelen tilbake.

Før helgen var sykkelen tilbake til sin rettmessige eier, etter et lite gjesteopphold hos Heir.

– Jeg føler meg ikke akkurat skyldig, jeg spurte pent om jeg kunne få sykkelen da borettslaget holdt på å kaste den, sier Edvard Heir med stort smilefjes.