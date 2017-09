Dette valget vant i hvert fall Arbeiderpartiet

Nyheter

Hver mandag vi starter med ny plan på skolen men denne uken var spesielt. På mandag begynte vi med stortingsvalg. Første dagen det var kjedelig og jeg forsto ingen ting. Jeg tenkte at jeg må lese litt hjemme da startet jeg å søke på nettet for alle partiene og jeg så mye videoer om forskjellige partier. Da jeg bestemte et parti på grunn av de snakket om feminisme og familie liv. Vi startet og laget en annonsering på plakater med bildet for Rødt.

Vi skrev om strukturer og erklært ideologiske saker og viktigste punkter for partiet til å gjøre i framtiden.

Så kom tirsdag det ble veldig morsom dag. Alle elevene leverte talen om sitt parti. Det var så morsomt og vi lærte så mye om alle partier og vi kjenner alle partiene litt bedre nå.

Asmaa fra Marokko

elev ved Møllegata voksenopplæring

Mange av oss har blitt veldig interessert nå om de partiene

Mandag 11. september var det valgdag i Norge. Mange forskjellige partier konkurrerte for å få stoler på Stortinget.

Denne uke hadde vi på skolen noen viktige diskusjoner om partier i Norge.

Også har vi søkt informasjon på nett om de som er viktige partier i Norge og det var veldig spennende. I tillegg hadde vi samarbeid mellom gruppe 7 og gruppe 8 om dette.

Den dagens morges hadde vi skolevalg og også det var veldig spennende.

Til slutt vil jeg si at det var veldig koselig og veldig bra for oss, fordi vi hadde ikke informasjon før om de partier i Norge.

Jeg synes at mange av oss har blitt veldig interessert nå om de partiene som er i Norge.

Ahmed fra Sudan

elev ved Møllegata voksenopplæring