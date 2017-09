Klarer du ukas nøtt?

Nyheter

Synet av den glovarme plastikktråden på nærmere 200 grader som kommer ut av 3D-printeren er ganske fascinerende. Tenk at disse tynne trådene kan smeltes sammen og brukes til noe nyttig!

Denne uka har vi holdt på med 3D-printing her på Forskerlinja hvor hver og en av oss har lagd våre egne personlige navneskilt. Klassen beskriver denne oppgaven som stilig, artig og nytt.

Vi lagde navneskilt, men 3D-printing kan brukes til så mye mer. Man kan printe ut fungerende skruer og muttere, man kan erstatte gipsen med noe mer brukervennlig om du f. eks. har brukket armen eller du kan bare printe ut en masse tull. Mulighetene er mange.

3D-printing er en prosess hvor man lagvis bygger opp en prototype eller modell, hele prosessen styres av et dataprogram og foregår i spesielle maskiner kalt 3D-printere. 3D-printere kan bruke masse forskjellige materialer, men mest brukt er plast. Det som gjør at 3D-printing skiller seg ut fra andre metoder er at det ikke benytter noen form for drilling eller kutting, den bygger alt opp lag for lag.

Margit Flovik

Ane Arnstad