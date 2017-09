Vil fjerne gjeld på seks milliarder

Nyheter

– Vi har brukt tid på å sette oss inn i situasjonen, den er komplisert og med mange interesser. Styrets ambisjon er å sikre at bedriften overlever, sa Sveaas i det han åpnet pressekonferansen mandag, ifølge NRK.

Totalt har Norske Skog ni milliarder kroner i gjeld. Målet er nå å kutte gjelden til tre milliarder kroner ved at flere av kreditorene kutter gjelda i bytte mot eierandeler, altså aksjer, i det refinansierte selskapet.

– I dette forslaget blir det litt til alle. Ikke alle kommer til å bli helt fornøyd, men slik vil vi også kunne sikre fremtiden til selskapet, sa Sveaas under pressekonferansen.

Får 94 prosent

Redningsplanen styreleder Christen Sveaas presenterte mandag betyr at sikrede kreditorer får 94 prosent av selskapet, mens usikrede kreditorer får fire prosent. Nåværende aksjonærer får to prosent. Nå får kreditorene to uker på seg til å vurdere forslaget. Dersom de sier nei til forslaget, vil allmennaksjeselskapet gå til de pantesikrede kreditorene, som kan ta over driften.

Kampen mellom kreditorene for å finne en løsning for å refinansiere gjelden i selskapet har pågått i flere måneder. Under en ekstraordinær generalforsamling 24. august ble Sveeas valgt til ny styreleder i morselskapet Norske Skog ASA. Før han rakk å presentere en redningsplan for selskapet, tok en gruppe pantsikrede kreditorer kontroll over pantet i fabrikkene og satte inn tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt som styreleder i datterselskapet Norske Skog AS. Inntil kreditorene formelt har tiltrådt pantet, er fabrikkene imidlertid under morselskapets kontroll.

Tre av fire må si ja

Selskapets kreditorer har ti virkedager på seg til å vurdere forslaget. 75 prosent må si ja for at forslaget skal gå gjennom.

– Hvis de sier nei til dette, vil det være slutt for Norske Skogindustrier ASA, det vil være null igjen til aksjonærene og null igjen til de usikrede kreditorene, sier Sveaas til NTB.

Han understreker at uansett hva som skjer vil driften av selskapets sju fabrikker fortsette under datterselskapet Norske Skog AS. Men morselskapet Norske Skogindustrier ASA med andre datterselskaper vil være ferdige og bli avviklet.