Flere kreditorer positive til redningsplan

Nyheter

Mandag lanserte styreleder Christen Sveaas i Norske Skog ASA styrets redningsplan for den gjeldstyngede papirprodusenten. Det innebar blant annet å omgjøre gjeld til aksjeandeler for kreditorene, som ville få 94 prosent av selskapet. Kreditorene har frist til 29. september på å bestemme seg for hvorvidt de godtar forslaget. Alternativet ifølge Sveaas er å avvikle Norske Skog.

Norske Skog-aksjen falt etter redningsplan Først opptur på Oslo Børs, så handelsstans og nedtur etter pressekonferansen.

Tirsdag melder Hegnar.no at flere kreditorer vil kunne støtte forslaget til rekapitalisering. De viser til at kreditorene fra Blackstone, Blue Ray Capital, Ocean Wood Capital, Cyrus og Santos Capital alle signaliserer at de er positive til forslaget.Samtidig gikk aksjen som en berg og dalbane på Oslo Børs mandag, og varierte fra +49 prosent til -22,6 prosent i løpet av dagen. Tirsdag åpnet aksjen opp 5,88 prosent og lå da på 0,54 kroner.