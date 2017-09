Hest i trafikken opp til diskusjon

Nyheter

Om en måned i dag, den 19. oktober, holdes det en workshop om hest i trafikken på Nossum Travpark fra klokken seks og utover kvelden. Arrangementet er et samarbeid mellom Nord Universitets faggruppe for trafikk, Bjørgs Trafikkskole og Trøndelag Hesteeierforening.

Mange spør om hester og trafikk

Sistnevnte er en frivillig organisasjon som har som hovedoppgave å ivareta hesteeiernes interesser.

– Vi har fått mange henvendelser fra våre medlemmer om konflikter som har oppstått med hester i trafikken, sier Hallvard Krislok i Trøndelag Hesteeierforening.

Problemet er økende i takt med det voksende antallet hester som er i eie.

– Det er alltid minst to parter i en sak. Hest, kusk, rytter og trafikanter. Norsk Hesteeierforbund mener at det må etterstrebes en nullvisjon, og med god dialog kan alle påvirkes til å jobbe mot dette, fremhever Krislok.

En av utfordringene som hesteeierforbundet og -foreningen ser, er at trafikantene ofte har for liten forståelse av og kunnskap om hvordan hester reagerer på forskjellige situasjoner.

– Litt endret atferd fra begge sider vil redusere risikoen for uhell, fastslår Hallvard Krislok.

Mange gode krefter

Men bare prat og fagre ord hjelper ikke.

– Skal vi oppnå det vi etterstreber med en nullvisjon, er det nødvendig at alle parter - både hesteorganisasjonene, trafikkrelaterte organisasjoner og myndigheter tar situasjonen inn over seg. Vi har hatt et møte med faggruppen for trafikk ved Nord universitet, og det er åpnet for at hest i trafikken blir en del av opplæringen av trafikklærerne, allerede fra førstkommende høst, sier en tilfreds Krislok.

Han ser også veldig positivt på responsen fra Bjørgs Trafikkskole i Stjørdal, som har tatt i mot hesteeierforeningens utspill med åpne armer, og bidratt med kunnskap og innspill.

– Vi er veldig glade for at Bjørg Reitan har sagt seg villig til å være med i fortsettelsen, sier Hallvard Krislok.

Vil demonstrere møte mellom hest og bil

For å komme enda et hakk videre med problemstillingen skal de tre nevnte aktørene holde et møte på Nossum Travpark 19. oktober.

– I den forbindelse inviterer vi de som kan være bidragsytere for å oppnå en nullvisjon med hest i trafikken, sier Hallvard Krislok i Trøndelag Hesteeierforening. På møtet blir det først en innledning og presentasjon av møtedeltakerne, før de sammen definerer et mål for møtet. Norsk Hestesenter skal redegjøre for erfaringene de har gjort og hva slags materiell som er tilgjengelig. Trafikkskolen og universitetet skal så si litt, politiet det samme, og det blir en ekte demonstrasjon av hest i trafikken ute på travbanen.

Der får møtedeltakerne se forskjellen på ryttere med og uten refleks, og det skal også kjøres hest på travbanen i møte med bil.

Kvelden avsluttes med en åpen diskusjon om hvordan folk skal bli mer bevisstgjort på hest i trafikken.