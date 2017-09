Kjørte bil i hasjrus

Nyheter

En mann i slutten av 20-årene fra Verdal er i Inntrøndelag tingrett dømt til 14 dagers betinget fengsel for kjøring av en personbil i ruspåvirket tilstand i januar i fjor. Dommen har to års prøvetid. Da politiet pågrep mannen og fikk tatt blodprøver en time etter at han ble stanset, viste prøvene THC i en konsentrasjon på 0,066 micromol per liter. Mannen mister også førerkortet i seks måneder på grunn av ruskjøringen, og må betale 10.000 kroner i bot.

Stanset på grunn av skiltet

Mannen erkjente ikke straffeskyld for forholdet, som skjedde en onsdag ettermiddag i januar i fjor. Mannen forklarte i retten av han hadde røyket hasj gjennom ukene i julen, men forklarte at han følte seg fin og mente han ikke var påvirket da han kjørte bilen 6. januar. Han hadde ikke røyket hasj de siste par dagene før kjøringen. Han ble stanset av politiet fordi registreringsnummeret på bilen kom opp som mulig tilknyttet narkotikaforhold i deres systemer da patruljen kjørte bak bilen.

Da de spurte mannen om han hadde befatning med narkotika, ble han svært hissig. Da tok de en spyttprøve av mannen, gjennomførte senere en blodprøve hos lege.

THC-konsentrasjonen i blodet var på 0,066 micromol per liter. En konsentrasjon på 0,033 micromol per liter anses for øvrig å tilsvare en promille på 1,2.

- Burde forstått

- Tatt i betraktning vitnets forklaring av hvordan tiltalte ble oppfattet av politiet, legens rapport fra den kliniske undersøkelsen og tiltaltes egen forklaring, mener retten det ikke er bevist at tiltalte har handlet forsettlig. Retten mener imidlertid at tiltalte burde forstå at han ikke lovlig kunne kjøre bil etter å ha røyket hasj i over en uke forut for kjøringen, og da selv om han ikke hadde røykt samme dag eller dagen før, heter det i dommen.

Retten legger også vekt på at kjøringen skjedde over en lang strekning i Verdal, inkludert kjøring i boligområder. Det selv om det ikke oppsto farlige situasjoner under kjøringen. Retten tar samtidig hensyn til at saken har ligget lenge i systemet. Avhørene av mannen ble først foretatt omtrent 11 måneder etter hendelsen, og hovedforhandlingen i rettssaken ble først gjennomført et halvt år etter det. Totalt tok det cirka ett år og åtte måneder fra pågripelse til hovedforhandling, noe retten kaller betydelig liggetid.