– Vi håpe hværtfaill hælvparten tå dokk kjæm

Nyheter

Fredag den 13. oktober, når høstferien begynner å gå mot slutten, er blant andre Fredrikke Storholmen og Isak Lillevik Gustad i gamecrewet på ungdomshuset Panzer klare til å ta i mot dataglade jenter og gutter til over 40 timers sammenhengende party.

Helt gratis

– Vi starter klokka tre på fredagsettermiddagen og holder det gående til klokka ti på formiddagen på søndag. Da kutter vi nettforbindelsen, og klokka tolv må alle være ute sånn at vi får ryddet opp, forteller Fredrikke Storholmen til Innherred etter å ha invitert ungdomsskoleelevene gjennom en kort seanse i amfiet.

LAN-et (LAN står for Local Area Network) er gratis å være med på, men arrangørene trenger påmelding for å holde styr på antall plasser.

– Vi kan ta i mot 35 stykker, og en del har allerede meldt seg på via påmeldingsskjemaet som er lagt ut på Facebook-eventen, sier Fredrikke Storholmen.

Sponsing

Hun har allerede fått ja fra Goman, som har sagt seg villig til å bidra med litt mat, og håper å få med noen flere bidragsytere etter hvert. Deltakerne må i tillegg til egen PC eller spillkonsoll ta med headsett eller øreplugger, sovepose og liggeunderlag, ethernettkabel (internettledning) på minst fem meter og skjøteledning om nødvendig - med jording.

– Sist, men ikke minst, må dere ha med masse godt humør og tannbørste. Ta med ombytt og deodorant også, så dere lukter godt, oppfordrer Fredrikke Storholmen.

Soverom

Foruten alt det vanlige på dataparty, lover arrangørene mulighet både for kortspill og konkurranser underveis - blant annet gjennom den populære quiztjenesten Kahoot.

– Hvor skal folk eventuelt sove?

– Det blir i blackboxen på huset. Vi kommer også til å sørge for at jentene som blir med får sove på eget rom hvis de vil, sier Storholmen.

En ting hun gjerne kunne tenkt seg flere av, er foreldre som kan stille som vakter.

– Vi er ganske bra forspent på dagtid, men kunne gjerne tenkt oss noen på natta.

Servere

Ungdomshuset har til daglig en håndfull PCer som de som er innom kan bruke. Isak er den som passer på at de ikke brukes til noe de ikke skal brukes til, og sjekker dem for virus med jevne mellomrom. Under datapartyet kommer disse maskinene til å fungere som servere.

– Deltakerne må altså ha med seg sine private maskiner, sier Isak Lillevik Gustad.

– Men man trenger slett ikke store greier for å bli med. Jeg skal ha med meg skolemaskina mi, supplerer Fredrikke Storholmen.