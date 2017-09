Skogsnæringen bekymret for Norske Skogs kriseløsning

Nyheter

Det gjør skogsnæringen bekymret.

Dagens aksjonærer blir sittende igjen med kun 2 prosent av aksjene i selskapet om forslaget går gjennom.

– Det norske innslaget på eiersiden blir kraftig redusert, sier Christen Sveaas, største aksjonær og styreleder i Norske Skog, til Klassekampen.

Utflaggingen på eiersiden bekymrer norske skogeiere.

– Det vil være et tungt innslag av utenlandske finansielle investorer. Vi ønsker primært industrielle eiere og eiere med en nasjonal forankring, sier direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

Lahnstein understreker at han er positiv til forslaget som foreligger, men mener det er viktig at norske eiere får større eierskap i framtiden. Han håper regjeringen leverer på løfter om å etablere en skattekreditt-ordning for skogeiere som satser på industriformål:

– Regjeringen har varslet at de vil tilrettelegge for et sterkere eierengasjement til norsk skogindustri. Innfrir de, tror vi det vil være mulig å reise flere hundre millioner som kan brukes til å kjøpe tilbake deler av konsernet til Norge.

Ekspert tror kreditorene vil akseptere Norske Skogs kriseforslag

Professor ved Norges handelshøyskole (NHH) tror kreditorene vil slå til på redningspakken fra Norske Skog.

– Jeg tror de blir tvunget til å godta redningspakken fordi alternativet er så mye verre. Men det er en voldsom pille å svelge for de nåværende aksjonærene og en risiko for långiverne, fordi man på sikt ikke vet om prosjektet er lønnsomt, sier professor Ola Honningdal Grytten til Klassekampen.

Norske Skogs forslag er at seks milliarder av gjelden på ni milliarder gjøres om til aksjer som gis til kreditorene.

Grytten mener selskapet bør se på hvilke land det skal drive i, og han advarer norske ansatte mot å ta sine arbeidsplasser for gitt.

– Norge er ikke et lavkostland, og ikke det billigste landet å drive i. Det er dermed ikke sikkert denne planen redder de norske industriarbeidsplassene, sier Grytten.

Norske Skog har om lag 2.500 ansatte. I Norge har selskapet omkring 370 ansatte i Skogn og drøyt 500 i Halden.

(©NTB)