Stor heder til «hverdagshelten» Ingunn

Nyheter

Ingunn Sund Forbord tørket tårer og ble rørt da Betsy Sand fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen uventet dukket opp med Demensprisen 2017 i Nord-Trøndelag. Prisen ble utdelt i kommunestyresalen i forbindelse med et ledermøte i helse med alle avdelingslederne, virksomhetslederne og kommunalsjefen til stede.

– Prisen var veldig overraskende. Det er veldig artig og ikke noe en går og venter på. Jeg har jobbet innen demensomsorg i over 20 år i kommunen. Jeg vet at jeg er på rett plass og vet at det er der jeg vil fortsette å jobbe. Dette gir en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet videre, sier Ingunn Sund Forbord som arbeider i Institusjonstjenesten og Dementavdeling Fredheim ved Ørmelen bo- og helsetun.

Hverdagshelt

Demensprisen går til en «hverdagshelt» som kan være en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter eller en avdeling.

– Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være enkeltindivider som gjør et stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentlig virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement på en respektfull og inkluderende måte som kommer både demenssyke og pårørende til gode, sa Betsy Sand før hun beskrev årets nordtrønderske vinner:

– Årets prisvinner viser stort engasjement for personer med demens og deres pårørende. Hun er inkluderende og har fokus på hvert enkelt menneske, sa Sand og trakk fram Sund Forbords evne til å være en brobygger som er opptatt av å gjøre sine kollegaer gode.

– Hun har vært demenskoordinator i Verdal kommune og er en pådriver for en helhetlig kommunal demensomsorg. Hun har også vært en ressurs i prosjektet aktivitetsvenn i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Juryen har videre vektlagt prisvinnerens faglige kompetanse der hun har vært involvert i flere ulike prosjekter. Hun hadde blant annet en sentral rolle da Verdal var utviklingskommune i tilbud til pårørende, og har på oppdrag fra Helsedirektoratet bidratt i arbeidet med nasjonale retningslinjer om demens.

Raust medmenneske

– Årets prisvinner er opptatt av personsentrert omsorg og ser viktigheten av at ulike mennesker har ulike behov. Hun er et raust medmenneske, avrundet Betsy Sand før en rørt Ingunn Sund Forbord tok imot prisen til klapp fra gode kolleger.