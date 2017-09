– 100 prosent av levangsbyggen er glad for E6 ble lagt utenom sentrum

Nyheter

I nordlandsbyen Fauske, fem mil øst for Bodø, har de planer om å flytte E6 utenom bykjernen. Samtidig jobber en kar ved navn Stig Otto Nilsen med planer om et giganthotell i Fauske, og har vært litt skeptisk til E6-flyttingen. Men etter et møte med ordfører og rådmann er han beroliget og vil gå videre med planene.

Ingen savner E6

I sakens anledning har Avisa Nordland spurt Levanger-ordfører Robert Svarva om hotellgründeren trenger å bekymre seg.

– Det er ikke noe problem. Et attraktivt bysentrum vil trekke folk. Spør du folk i Levanger, så vil 100 prosent si at det var riktig å flytte E6, sier han uten forbehold til regionsavisa.

Selv om Svarva ikke kjenner Fauske inngående, ser han likheter med Levanger.

– Vi er riktignok ikke noen reiselivskommune, men også her er det planer om et nytt hotell - dog i mindre målestokk, påpeker han overfor Avisa Nordland. Ellers har begge steder tog, tilgang til sjø, opplever befolkningsvekst og har et stort handleområde utenfor sentrum.

Snudde på 90-tallet

Svarva beskriver en historie med en tung periode der folk fryktet at sentrum skulle dø ut, men at det snudde utover 1990-tallet.

– Nå er bygatene revitalisert med boliger. Det har vært en tung materie å få til god skilting fra E6, men gjennom aktiv markedsføring så finner folk frem.

I Fauske vil bykjernen være synlig fra E6 selv om vegen flyttes. Det er den ikke i Levanger.

– Der har Fauske og et høyt hotell absolutt sine fortrinn sammenliknet med Levanger, sier Svarva til Avisa Nordland.

Ikke med det første

Hotellet til Stig Otto Nilsen, som skal bli Nord-Norges høyeste, vil nok stå ferdig lenge før E6 flyttes. E6-flyttingen ligger minst ti-tolv år frem i tid.

– Jeg er glad for at kommunen nå vil ha en plan på hvordan man skal få turist- og persontrafikken inn, sier han.

I Fauske er det viktigste med en omlegging å få bort tungtrafikken i sentrum - over tusen passeringer i døgnet.

– Når hovedgata er i ferd med å kveles av tungtrafikk, er det bedre å satse på en revitalisering, fremhever Levanger-ordfører Robert Svarva.