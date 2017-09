Nyheter

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag slo tidligere i år fast at Verdal kommune sto i fare for lovbrudd på grunn av sine rutiner for tildeling av langtidsplasser i sykehjem. Tilsynet ble gjennomført i mars, etter at Fylkesmannen fikk flere bekymringsmeldinger og klager på tjenestetilbudet, da kommunen vedtok å avvikle 24 plasser ved Ørmelen bo- og helsetun i fjor. Det ble ikke påvist uforsvarlige enkelthendelser, men fylkesmannen la vekt på at det var fare for svikt i tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Det ga kommunen ett lovbrudd etter tilsynet, som de siden har jobbet for å rette. Fristen for å sende inn en endelig plan på rettelsene var 1. september, og kommunalsjef for helse, Anne Kari Haugdal, sa til politikerne i Mennesker og livskvalitet onsdag at kommunen har tatt tilsynet og lovbruddet på alvor.

–Det er alltid bra med tilsyn, fordi det gir oss muligheten til å bli mer strukturert og bedre på det vi gjør. Vi tok tilsynet på største alvor, sier hun.

Rettelsene er samlet i en rekke tiltak over de kommende årene, som knyttes til blant annet byggingen av et nytt helsehus i 2020.

–Vi har laget og sendt inn vår handlingsplan for å lukke lovbruddet, og tiltakene er i tråd med nye forskrifter for kvalitetsutvikling i helsevesenet, sier hun.

I sin orientering til politikerne forklarte hun også at Verdal har inngått samarbeid med Inderøy om kjøp av korttidsplasser og at de planlegger mer brukermedvirkning og brukerundersøkelse i høst.

–Vi etablerer også et eget saksbehandlerkontor for hele helse og velferd, som skal lage standarder for hva Verdal kommune skal tilby, sier hun.

Verdal kommune må for øvrig trolig vente i fire til seks måneder på å få avsluttet tilsynssaken formelt.