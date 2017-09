Hadde aldri drømt om å få reise hit

Nyheter

Gunn Jønvik er pedagogisk leder i Espira Gjemble barnehage i Levanger. Lørdag drar hun sammen med seks andre innenfor den landsomfattende barnehageaktøren til Zimbabwe, for å besøke en barnehage som Espira og SOS barnebyer drifter i Bindura.

Fattigstrøk

Det er rundt åtte mil nord for hovedstaden Harare. Bidura er et av landets mest fattige områder med mye sykdom, arbeidsløshet og fattigdom. Espira skal støtte SOS barnebyers familieprogram i området.

– Jeg er så heldig at jeg skal få bli med på en reise jeg aldri hadde drømt om å delta på, skriver Jønvik i en blogg kalt Afrikaspirer.

Den siste tiden har hodet vært fullt av alt mulig som må ordnes før avreise.

– Jeg måtte ta vaksiner og få tak i penger som kan brukes der nede. Mitt tantebarn i Trondheim har hentet ut penger, siden Levanger er en plass der man ikke har den store muligheten til å ta ut penger i annen valuta enn norske kroner og euro.

Lærerikt for små og store

Men når problemene i hverdagen ikke er større enn det, er Jønvik tross alt fornøyd med tilværelsen. Noen helt andre problemer er hverdagen dit hun skal reise.

– Jeg har lest om fattigdom og utberedelse av Hiv og Aids. Jeg har aldri vært i Afrika før, og forventer opplevelser både på godt og vondt. Men som igjen vil gjøre at jeg får nye perspektiv på ting.

I barnehagen i Gjemble har barna fått høre om sine jevnaldrende i Zimbabwe, at de ikke får like mye mat som barn i Norge, at ikke alle kan gå i barnehage og at de ikke har leker engang. Noe som har gjort inntrykk på Gjemble-barna.