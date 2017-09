TV-serien om Verdal karsk & base spilles inn

Nyheter

Det er Åndalsnes avis som oppvakt har fått med seg at et crew var i Rauma på innspilling til det de antar er en serie om basehoppere fra Trøndelag, som skal sendes på TV Norge neste år.

Ville si lite

– Vi snakket med crewet for to helger siden, men ingen ville da uttale seg om serien, annet enn at de bekreftet at de hadde gjort innspillinger i Rauma, skriver avisa.

Journalisten fra Åndalsnes avis la merke til at flere av personene i crewet hadde klær med logoen til Verdal'n karsk & base. Den lokale skikkelsen Tom Erik Heimen var guide for basehopperne den helgen, men ville heller ikke si noe annet enn at det på generelt grunnlag var kjempepositivt at firma både fra fjern og nær tar turen til Rauma for å utnytte naturen til aktiviteter.

Fikk støtte i vår

Selv ikke TV Norge ville si stort om hva som ble filmet i Rauma, men kunne via produksjonsselskapet bekrefte at det jobbes med en serie om basehoppere som skal ha premiere i 2018.

Så gikk det galt Ingar Strand måtte hentes ned med SeaKing-helikopter.

Innherred.no skrev i vår om pengestøtte til en dokumentarfilm om Verdal'n karsk & base, i regi av Ekkofilm, og Åndalsnes avis-journalisten bekrefter at det var nettopp det produksjonsselskapet som jobbet i Rauma.

Har hatt våkenatt Det har blitt dårlig med nattesøvnen etter basehoppulykken.

Dermed er det nok dokumentarserien som Ekkofilm fikk støtte til av Midtnorsk Filmsenter i vår som opptakene er igang til.

Høytsvevende og jordnær

I beskrivelsen i forbindelse med støtten het det at: Filmskaperne i Ekkofilm AS får 280.000 kroner fra Midtnorsk Filmsenter til en høytsvevende, men jordnær dokumentarserie om vingedress-pionérene i Verdal'n Karsk og BASE. Fra en garasje på Buran i Trondheim har de gjennom de siste 20 årene sydd sine egne vingedrakter, testet og perfeksjonert både utstyr og flygeteknikk.

En dokumentarserie som altså etter alt å dømme havner på skjermen via kanalen TV Norge en gang i løpet av 2018.