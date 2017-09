Zabih skal drive Banken videre

Nyheter

Unggutten tar dermed fatt på kanskje sin største utfordring etter at han kom til Norge for åtte år siden. Da forlot han det krigsherjede Afghanistan, og kom som enslig, mindreårig flyktning til Bardufoss. Etter et år i Nord-Norge, gikk turen til Levanger der han har slått seg ned for å bli.

- Jeg trives veldig bra i Levanger. Nå starter jeg for meg selv, og vet at dette kan bli tøft. Men jeg har lyst til å være min egen sjef, og tjene egne penger, smiler Zabih Rahimi.

18-årsgrense

Banken disco og bar ble stengt for om lag ett år siden. Lørdag blir det restart – og Zabih Rahimi kjøper utstyr og inventar etter den forrige eieren – Bjørn Lyng. Lokalene i Kirkegata 50 er renovert, og den nye driveren har forventninger til stedet. Kjelleren leier han av gårdeier Morten Innhaug.

- Vi kommer i første omgang til å holde åpent på fredager og lørdager – til klokka 03 om natta. Enkelte kvelder kan det også bli aktuelt å holde baren åpen, men vi satser på at dette blir et populært treffsted for unge i Levanger, Verdal og Steinkjer. Aldersgrensen blir 18 år, sier Zabih.

Etter at han kom til Levanger, har han gjennomført den kommunale voksenopplæringen på Staup og han har fullført salg og service på videregående. Jobberfaring har han skaffet seg som servitør og assistent på kjøkkenet på Backlund, men dette blir hans ilddåp som sjef for egen virksomhet.

Levende musikk

- Vi vil trenge en god del deltidsmedarbeidere – både til vakthold og for å stå for servering og rydding. Kanskje vil vi trenge så mye som 10-15 deltidsansatte.

- Blir det levende musikk eller diskjockey?

- Begge deler. Under åpningen lørdag blir det DJ, som sørger for musikken. Men vi skal ha livemusikk minst en gang i måneden, sier Zabih Rahimi.