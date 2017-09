Ber kommunen ta selvkritikk

Nyheter

Buchholdt spør i det kommende kommunestyremøtet om ordfører Robert Svarva vil ta selvkritikk for måten kommune har håndtert saken på? Venstre-representanten i formannskapet undrer seg også om det er fastsatt dato for planleggingsmøtet, som tingretten gjennomfører mellom partene før den varslede rettssaken.

Sivilombudsmannen på banen

Som kjent har LO-advokatene stevnet Levanger kommune for behandlingen Svein Olav Skogstad har fått etter nedleggelsen av Dagsverket., som han var primus motor for.

- Han har blitt erklært illojal av arbeidsgiver, kalt inn på teppet til kommunens ledelse og fikk forhåndsvarsel og tilrettevisning for sine ytringer i lokalavisa, skriver Karl M. Buchholdt, og viser til at det ble opprettet personalsak mot Skogstad.

Men forhåndsvarselet havnet i den elektroniske møtekalenderen, og ble tilgjengelig for alle ansatte i hele samkommunen. Først etter nesten to år ble forhåndsvarslet og tilrettevisningen trukket tilbake av Levanger kommune, men det skjedde ikke før Sivilombudsmannen varslet et møte med rådmann og ordfører, og en opprydding i saken.

Krever ryddighet

- Jeg kan også nevne at ordføreren avviste en interpellasjon fra SVs Jostein Trøite om å beklage til Skogstad den urettmessige behandlingen han har vært utsatt for, og i juni kunne vi lese gjennom lokalmedia at saken har havnet i rettssystemet, skriver Buchholdt.

I midten av august tok han telefonisk kontakt med Inntrøndelag tingrett. Her fikk han opplyst at etter innlevering av stevning og oversendelse til saksøkte (i dette tilfellet Levanger kommune), vil neste steg være et planleggingsmøte mellom partene. Planleggingsmøtet skal blant annet planlegge videre fremdrift i saken og fastsette dato for en eventuell rettssak.

- I formannskapet 30. august 2017 fikk jeg opplyst at det enda ikke var fastsatt en dato for gjennomføring av planleggingsmøte mellom partene. Det er derfor veldig viktig at kommunen håndterer denne prosessen på en ryddig måte, da det er levert et stort søksmål mot kommunen, mener Karl M. Buchholdt.