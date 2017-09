Det meste var feil med bulldozer-transporten

Nyheter

Statens vegvesen vinket fredag inn en ekvipasje med en bulldozer bakpå på E6 i Verdal.

– Lasten var litt for bred ut fra hva den hadde lov til å være, og dessuten for tung. Så vi måtte utstede et overlastgebyr på noen tusen kroner, forteller inspektør Bertil Klepp i Statens vegvesen når Innherred sjekker saken.

Enda mer

Det viste seg også at sjåføren av transporten hadde brutt kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og transporten var heller ikke merket slik den skal.

– Så det ble ganske mye til slutt, konstaterer Bertil Klepp.

Bulldozeren, som var på veg til et oppdrag i Bessaker, måtte pent lastes av, og må hentes av en mer egnet transportør.

15.000 til statskassen

To andre tungtransporter måtte også tåle overlastgebyr ved kontrollstasjonen i Verdal fredag. Til sammen tok vegvesenet inn rundt 15.000 kroner på de tre som ikke hadde ting i orden.

– De aller fleste som vi sjekker er det riktignok ingenting å utsette på, poengterer Klepp.

Skjerper seg

Statens vegvesen er hyppig ute om dagen, og fremfor alt er de opptatt av å være synlige i forebyggende øyemed.

– Når folk vet at vi står der, har de som regel ting i orden, sier inspektøren.

For tiden er det spesielt fokus på tunge kjøretøy, kjøre- og hviletid, tyngde og bredde. Der altså bulldozer-transporten sviktet på alle punkter.