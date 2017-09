Fem saker fra uka som gikk

Nyheter

1. Tar over stafettpinnen

Asbjørn Sørholt la i sommer ned Sørholt Selskapsmat hvor mange gjennom tidene har kjøpt karbonader, sodd og annen hjemmelaget mat. Nå er lokalene på Sætersmyra solgt og har fått ny eier. Hun heter Hilde Amdal og skal ifølge Sørholt ta over stafettpinnen der han sluttet.

2. Rein lykke i Sandvika

Kåre Norum kunne glede seg over å ha gjort en god gjerning da han hjalp en rein ut av et nettinggjerde i Sandvika. Driveren av Dulles trafikkskole er en ivrig friluftsmann, og irriterte seg over at det legges igjen nettinggjerder i naturen.

–Denne reinen hadde lidt en lang og smertefull død hvis ikke jeg tilfeldigvis hadde kommet forbi, sa Norum etter innsatsen.

Hele redningsaksjonen fikk han med på video.

3. I forskningens tjeneste

94 prosent av ungdommene i Levanger har denne uka gått med brikker/sensorer festet til kroppen! Turneen til UngHUNT startet i Åsen, fortsatte på Vårtun og kom altså denne uken til Levanger ungdomsskole. – Det er et viktig bidrag til forskningen, så hvorfor ikke? sa Ragne Matberg (14) som hadde latt seg «merke» med to brikker. I tillegg til å måle elevenes daglige aktivitet med sensorer, besvarte de en spørreundersøkelse, fikk muligheten til å måle høyde og vekt, og i tillegg også kroppssammensetningen ved hjelp av en avansert maskin.

4. Verdalinger i NM

Alt klaffet for Runa Skrove Falch (27) da hun i helgen ble norgesmester i halvmaraton under Oslo maraton. Hun løp inn til tida 1.16,30 og tok seieren foran Pernilla Eugenie Epland med flere sekunder. På en helt annen arena imponerte verdalingen Matilda Mahle Singstad (20), som for første gang deltok på NM i fitness. Der sikret hun seg sølv i juniorklassen og bronse i seniorklassen for bodyfitness.

5. Plasket i vannet på Moan

Kommunens ansatte kunne plaske fornøyd i vannkanten på Moan da de viste frem den nye bystranda til to millioner kroner. Det er lagt 480 kubikk Boston-sand, i tillegg til plen på 600 kvadrat, så her kan man nok nyte mange late sommerdager. Selv om temperaturen lå på 12 grader da Innherred tok turen, demonstrerte enhetsleder Øyvind Nybakken at den nye stranda er tilrettelagt for alle, og stilte med rullestol og badeshorts. Brrr!