Fullt hus på Brygga

Nyheter

Evigunge Stein Farstad slo an tonen i det som tegner til å bli en praktfull kveld på brygga. Premieren er utsolgt og vel så det, og publikum har kost seg gjennom en førsteavdeling der Levanger Kammerkor bekrefter sin klasse og allsidighet.

Masse perler

Nevnte Stein var gjesteartist solist i de to første låtene, før hele koret tok fram sitt beste i Elton Johns legendariske "Your Song". Da var et godt voksent publikum satt i stemning for lengst, og den vil neppe dale i løpet av denne fredagskvelden!

Her var det gamle slagere og perler på løpende bånd, og den første av tre avdelinger ble avsluttet med Beatles-klassikeren "Hello Goodbye".

Løp og kjøp!

I skrivende stund er det pause på Dampskipsbrygga, og full anledning til påfyll fra en velassortert bar. Dirigent Per Chr. Rolin er solist i starten av midtavdelingen, når han skal fremføre Neil Youngs praktfulle "See the sky about to rain". Kvelden blir rundet av med Simon and Garfunkle - og selveste "Bridge over troubled water".

Over 100 billetter var solgt på forhånd, og det vil forundre oss mye om det blir ledige billetter til de to siste forestillingene - neste fredag og lørdag. Dette er et av høstens kulturelle høydepunkt i trehusbyen.