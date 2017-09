- Håper LHK berger

Nyheter

Strekspilleren fra Nesset sliter nemlig med en prolaps, og sesongdebuterer neppe før mot Fjellhammer om to uker. Hun forlot LHK i 2013, reiste først til Island før hun havnet i Bergen og Viking. Nå kombinerer hun 1. divisjonsspill i håndball med jusstudier, og vil følge søndagens kamp fra tribuneplass.

Tung start

- Jeg har forberedt Viking-spillerne på en kamp foran mye mer publikum enn vi er vant til. Trønderhallen er en av landets flotteste arenaer, og det kommer alltid masse folk på kampene til LHK. Og seieren vi tok i Trønderhallen forrige sesong, var absolutt ett av høydepunktene den sesongen, forteller Lene Burmo.

Hun spilte for Levanger da klubben var i eliteserien, og sammen med dyktige spillere som Mari Molid og Sara Andersson. Siden den gang har LHK slitt sportslig, og innledningen til årets serie har slett ikke vært den beste. To stortap er bokført så langt, og hjemmelaget jakter sine første poeng i helga:

Byen fortjener topplag

- LHK slo oss i Bergen forrige sesong. Om årets Levanger-lag vet jeg ikke så mye, men har fått med meg at laget er svekket med at Janne (Håvelsrud Eklo) skiftet beite. I tillegg har jeg merket meg at Sara (Rønningen) er omskolert til bakspiller, bedyrer Lene Burmo.

- Tror du Levanger overlever i 1. divisjon?

- Jeg håper i alle fall det, og byen fortjener et 1. divisjonslag. Og med hallen LHK har, bør klubben absolutt spille i en av de to øverste divisjonene. Få klubber på dette nivået kan samle flere tilskuere, og vi har for eksempel ikke mer enn hundre publikummere på hjemmekampene, sier Lene Burmo.