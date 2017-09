Noen som trenger en kalender fra 1993?

Nyheter

En kvinne var fredag formiddag innom redaksjonslokalene våre i andreetasjen på bankbygget i Jernbanegata.

Fritt frem

Hun holdt på å rydde hjemme, og kom over noen utgaver av Verdalskalenderen - utgitt av Arbeidernes Musikkorps - fra første halvdel av 1990-tallet.

– Jeg tenkte å kaste dem, men kanskje er det noen som har bruk for kalenderne, sier kvinnen.

1989-kalenderen lå også der, men på den kalenderen er dagene klippet vekk.

Det var kanskje litt dumt, for 2017-kalenderen er helt lik hvordan dagene var fordelt i 1989. 1993-utgaven stemmer ikke med ukedatoer og dager før i 2021.

Fra gamle dager

Likevel er det kanskje bildene som er mest interessant. I 1993-kalenderen er naturlig nok mange av bildene knyttet til Verdalsraset hundre år tidligere. I 1994 er det flere transportbilder, samt fra kongeparets besøk under 900-årsmarkeringen på Stiklestad i 1930. Mens 1995-kalenderen bærer noe preg av bygging, for eksempel av brannstasjonen først på 1960-tallet.

Så noen gode minner er det jo, dog er det vel sannsynlig at bildene finnes på Verdalsbilder også.

Først til mølla for den som vil ha kalenderne - eller rettere sagt Jernbanegata. Lokalavisa har flyttet fra Møllegata for to måneder siden.