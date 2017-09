Stor innsats for andre

Nyheter

- Vi er strålende fornøyde med sluttsummen, som er et resultat av to timers innsamling av flotte ungdommer, sier Kristin Lossius, som er faglærer i det nye valgfaget «Innsats for andre» ved Levanger ungdomsskole.

Klassen er fylt til randen med entusiastiske unge, som gjerne vil lære å gjøre en innsats for andre, og lærer Lossius kan ikke få fullrost dem. Slik gutter og jenter vil mor Norge gjerne ha mange av!

- Det er et kjempeviktig fag, og det er flott å oppleve engasjementet disse 29 elevene viser. Mange av dem hadde Innsats for andre som førsteønske av valgfagene, sier faglæreren om klassen med herlige ungdommer.

Praktisk mestring

Etter bøssebæringen fredag ettermiddag, var det samling på kvelden på Levangers største og nyeste ungdomsskole ved Røstad. Der vanket det velfortjent pizza - før pengene ble telt opp. Ikke mindre enn 11.045 kroner tilfaller Nasjonalforeningen Levanger og Verdal demensforening, og leder Mona Bakkevoll var storfornøyd med midlene, som kommer godt med.

Valgfaget skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid.

Frivillig arbeid har lange tradisjoner i Norge og foregår innenfor samfunnsområder som idrett, kulturliv, eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid, organisasjonsliv og politikk.

Aktive deltakere

Gjennom frivillig arbeid kan alle som ønsker det, delta i meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet. Lokalsamfunnet trenger også i framtida engasjerte mennesker som er villige til å bidra med egne ressurser og kunnskaper for å løse oppgaver som gir verdiskaping. Faget "Innsats for andre" skal gi ungdom muligheten til å være aktive deltakere i lokalsamfunnet.

Opplæringen skal gjøre elevene i stand til å se behovet for frivillig arbeid i lokalmiljøet. De skal også kunne bruke egne ressurser og kunnskaper til å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak som imøtekommer behovene. Faget skal gi elevene kunnskap om forutsetningene for frivillig arbeid og praktisk erfaring med å skape noe som kan ha verdi for andre, heter det i formålsparagrafen.