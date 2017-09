Vil betale tilbake avfallsavgift

Nyheter

Det hevder partiets Janne Jørstad i en interpellasjon til ordføreren i det kommende kommunestyremøtet. Hun viser til en reportasje i Innherred i mai, om Ella og Jorulf Nordli som betaler renovasjonsavgift for en ubebodd eiendom.

Klart urimelig

Paret har i de siste tre årene betalt et såkalt hytte- og fritidsabonnement på 1.356 kroner. I et svar i avisa Innherred den 22 juni, refererer kommunikasjonsrådgiver Øyfrid S. Knudsen hos Innherred Renovasjon til paragraf 2. 6. i forskriften at «hvis det er klart urimelig å pålegge hytte- og fritidsabonnement, kan kommunen gi fritak».

- Levanger kommune er en av ti eierkommuner i Innherred Renovasjon som vedtar regelverket og hvor Innherred Renovasjon er forvaltere, ergo kan Levanger kommune gi fritak når det er «klart urimelig» å betale søppelavgift når eiendommer er fraflyttet, tomme og ubebodde, påpeker Jørstad.

Tilbakebetaler

Hun spør om ordføreren er enig i at Ella og Jorulf Nordli har betalt en pålagt urimelig søppelavgift, og foreslår konkret at kommunen gir Nordli fritak for avgiften.

Jørstad mener at Levanger kommune i samråd med Innherred Renovasjon tilbakebetaler Ella og Jorulf Nordli de utgifter de har hatt i urimelige søppelavgifter de siste tre årene.

- Som en av ti deleiere av Innherred Renovasjon, bør Levanger kommune vedta å evaluere og oppgradere forskriftene til Innherred Renovasjon, slik at ingen i fremtiden blir belastet med avgifter grunnet urimelige søppelavgifter, lyder forslaget fra Janne Jørstad.