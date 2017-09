Her redder Ludvik «Knut» fra flammene

Nyheter

Ludvik Westgård fra Steinkjer var en av om lag 1.000 besøkende ved brannstasjonen i Verdal lørdag, under åpen dag-arrangementet i forbindelse med Brannvernuka. Det er en nasjonal informasjonskampanje som arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring, sammen med brannvesen og el-tilsyn over hele landet. Tradisjonen tro avsluttes uka med åpne hus på brannstasjonene, og både i Levanger og Verdal var det åpne dører for alle som ville se hva brannvesenet gjør.

- Besøket har vært høyt i både Levanger, Frosta og Verdal i dag. Det er virkelig gøy, sier brannsjef Rigman Pents i Innherred Brann og Redning.

Viktig forebygging

En av mange ivrige besøkende var Ludvik Westgård (8) fra Steinkjer. Han fikk prøve seg som ekte brannmann i en spesialbygd hinderløype på baksiden av Verdal brannstasjon. Oppgaven var å dra en brannslange gjennom løypa og til slutt redde bamsen «Knut» fra å bli forlatt i løypa. Etter vel gjennomført løype, kunne han fornøyd slå fast at bamsen og dagen var reddet med et stort smil om munnen.

De åpne brannstasjonene skal gi barn større innblikk i hverdagen til brannvesenet og brannforebygging.

- Ofte passer barna på de voksne i huset etter å ha besøkt oss. De spør gjerne foreldrene om de har alt av brannutstyr i huset, sier Pents fornøyd.

Fornøyde barn

- Alt var gøy her i dag, konkluderer Sander og Max Millian Gjeset etter å ha blitt heist opp i en båre inne på stasjonen på Moan i Levanger. Pents anslår at om lag 1.000 besøkende har vært innom dørene i løpet av dagen, noe som trolig er ny rekord.

- Det er artig at så mange barn og voksne kommer på besøk denne dagen. De får prøve utstyret vårt og se på brannbilene, noe som er populært, sier han og Tronn M. Sæternes.

Aktivitetene spente fra brannslukking til utstyrstesting, brannslagespyling og kjøreturer med brannbilene. Utenfor brannstasjonen på Moan var det også satt opp en vannstamp med veltestang, hvor en brannmannkledd Håkon Tetlie Rennemo satt på vippepinnen klar for å bli dynket dersom barna traff blink med tennisballene.

- Det har blitt noen turer ned i karet siden formiddagen, innrømmer Håkon og ler på tur opp fra vannet nok en gang denne dagen.