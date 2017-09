Nyheter

Klokken 08.11 varslet politiet på Twitter at en bil hadde kjørt utfor veien på E6 i Åsen.

- Nødetater på tur til stedet, sier politiet i meldingen.

Klokken 08.27 informerer politiet at det var én person i bilen. Vedkommende blir behandlet av helsepersonell, men skadeomfang er ikke kjent. Klokken 08.37 melder politiet at E6 blir stengt for å lande luftambulanse. Landingen skulle da skje innen kort tid.